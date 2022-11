Mbappé réagit à la seconde place du PSG en Ligue des champions : "C'était déjà la fin"

L'international français et le PSG ont été victimes d'une fin de match folle de la part de Benfica.

Benfica est allé chercher une victoire 1-6 sur les terres du Maccabi Haïfa ce mercredi soir en Ligue des champions. Un résultat qui, combiné aux règles de l'UEFA, renvoie directement le Paris Saint-Germain à la deuxième place du groupe et fait des Portugais la tête du série du groupe.

Après ce renversement de situation, Kylian Mbappé a voulu relativiser au micro de RMC Sports : "On est qualifié. On aurait aimé être premier. Ça fait partie du football. C’est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est la Ligue des Champions on a été un peu bousculé. Ils jouaient aussi une place européenne".

"Le staff a essayé de nous avertir, mais c’était déjà la fin. On est qualifié, ce n'est pas grave. On verra le tirage."