Karel Geraerts était "énervé" après la défaite de l'Union : "On jouait pour gagner"

Le coach de l'Union Saint-Gilloise s'est montré "déçu" malgré la première place du groupe.

"Ca m'énerve. Je n'aime pas perdre", a déclaré au micro de la RTBF Karel Geraerts après la défaite de ce jeudi soir en Europa League face à l'Union Berlin (0-1). "Même si on était déjà qualifiés, on jouait pour gagner aujourd'hui. Je suis déçu."

Le coach unioniste était néanmoins conscient de la force et de la très bonne prestation de son adversaire du soir. "C'est le leader de Bundesliga. Ils ont marqué un but assez rapide et puis ils ont très bien joué leur jeu."

"C'était à nous de trouver les solutions", a reconnu Geraerts. "Malheureusement, on a un peu manqué de justesse avec ballon et dans les moments-clés."