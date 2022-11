Pedri aurait pu signer au Real : "Très difficile de refuser l'offre de l'un des plus grands clubs de l'histoire"

Le prodige avait été approché par le grand rival du FC Barcelone quand il jouait à Las Palmas.

Dans une intervew accordée à ICON, Pedri (17 matchs, 2 but cette saison) a raconté que le Real Madrid l'avait approché à l'été 2018. L'Espagnol pense qu'il aurait pu signer chez les Merengues.

"Je pense que oui. Mon ambition était de faire mon chemin en tant que footballeur professionnel et il aurait été très difficile de refuser l'offre d'un des plus grands de l'histoire de ce sport", a admis Pedri.

Mais il semble aujourd'hui épanoui au FC Barcelone. "Ce train est passé et deux ans plus tard, j'ai fini par signer pour l'équipe de mes rêves. Celle de ma famille et celle de ma première idole du football, Andrés Iniesta. Je l'ai toujours dit, je suis un joueur du Barça depuis que je suis enfant "