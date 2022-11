Sadio Mané sort blessé avec le Bayern, à moins de deux semaines de la Coupe du monde

C'est tout le Sénégal qui retient son souffle : la star de l'équipe nationale et deuxième du dernier Ballon d'Or est sorti blessé à la 20e minute du match entre le Bayern de Munich et le Werder de Brême.

Mané a commencé à boîter en début de match. Le Sénégalais a reçu les premiers soins, puis est revenu sur la pelouse dans un premier temps.

Mais Mané a ensuite demandé le changement, ce qui a été réalisé par le staff du Bayern. Il a été remplacé par Leroy Sané.

On attend évidemment les communications du club avant de tirer toute conclusion, mais il est certain qu'un pépin physique à 12 jours du début de la Coupe du monde serait tant une catastrophe pour le joueur que pour l'équipe nationale du Sénégal, pour laquelle Mané à disputé 92 matchs et inscrit 33 buts.