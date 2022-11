Challenger Pro League : les U23 du Standard partagent à domicile face à Dender

Les Liégeois ont dominé la rencontre mais ont dû se contenter d'un point dans cette rencontre.

Le SL 16 FC recevait Dender pour le compte de la 13e journée de Challenger Pro League ce vendredi soir. Une rencontre qui a accouché d'un match nul entre les deux équipes malgré une domination liégeoise.

Ce sont les visiteurs qui ont pourtant ouvert la marque à la demi-heure de jeu grâce à Van Oudenhove avant que Ziani ne remette les deux équipes à égalité dix minutes plus tard.

Un partage qui n'arrange pas les Liégeois qui n'ont plus gagné depuis le 21 octobre (deux défaites et un nul) et qui stagnent dans le bas du classement.