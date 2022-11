Karim Benzema se veut rassurant avant le Mondial : "Je serai en forme et prêt"

Légèrement blessé, l'international français sera prêt pour le grand rendez-vous dans un peu plus d'une semaine au Qatar.

La France débutera son parcours en Coupe du monde le 22 novembre prochain avec un match face à l'Australie. Alors qu'il était blessé, Karim Benzema a été repris par Didier Deschamps et sera du voyage.

Au micro de Prime Video, le Ballon d'or 2022 a voulu rassurer tout le monde : "J’ai eu quelques petites gênes, rien de grave. Il y a encore du temps d’ici le 22 (novembre, date de France-Australie). Je serai en forme, prêt physiquement et mentalement".

La France ira-t-elle reconduire son titre Mondial avec Benzema dans ses rangs ? "La Coupe du monde ? Ce serait un des plus beaux cadeaux d’anniversaire, chaque match sera une finale. On a un très bon groupe, on prendra match après match".