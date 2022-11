Coupe du Monde 2022 : Jusqu'où peut aller la génération dorée portugaise ?

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place au Portugal, un favori oublié.

Le Brésil, oui. L'Argentine, certes. La France, certainement. Mais n'oublierait-on pas le Portugal dans la liste des gros favoris pour cette Coupe du Monde ? La Selecao Portugaise arrive, en tout cas, au Qatar avec un effectif impressionnant. Présentation et analyse.

Largement favoris du groupe H

Pour sa huitième phase finale de Coupe du Monde, le Portugal a été versé dans le groupe du Ghana, de l'Uruguay, et de la Corée du Sud. Le 3e de l'édition 1966 - le meilleur résultat de cette nation lors d'un Mondial - fait donc largement office de favori. Les Portugais disposent d'un effectif bien balancé, composé de jeunesse explosive et d'expérience. Deuxième de son groupe de qualifications derrière la Serbie, le Portugal s'est défait de la Macédoine du Nord, tombeuse de l'Italie, pour se qualifier.

En Ligue des Nations, le Portugal (10 points) a terminé deuxième de son groupe, derrière l'Espagne (11 points) et devant la Suisse (9 points) et la République Tchèque (4 points). Les hommes de Fernando Santos sont de véritables outsiders à la victoire finale.

Un sélectionneur parfois critiqué

Fernando Santos, venons-y. En place depuis 2014, l'entraîneur de 68 ans est parfois décrié pour son jeu "à l'ancienne", "défensif" et pour ne pas pleinement exploiter les qualités de son noyau. Cette dernière critique, émise par quelques suiveurs de la sélection portugaise, est pourtant en totale opposition avec le titre de champion d'Europe décroché en 2016 face à la France, où le sélectionneur portugais était parvenu à transcender un noyau qualitativement inférieur à son adversaire et privé de son joueur star, Cristiano Ronaldo.

Fernando Santos, c'est peut-être la personne qui représente le mieux le football portugais. Grâce aux deuxième trophée de l'histoire du Portugal acquis lors de la Ligue des Nations 2019, il est définitivement entré dans le cœur des supporters, et dans l'histoire de la sélection. ​

Des possibilités offensives infinies

André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United). La liste des joueurs offensifs capables de faire la différence en un claquement doigt dans cet effectif portugais est absolument hallucinant.

Très solide défensivement, le Portugal peut compter sur tous ces joueurs pour exploiter au mieux les contre-attaques. Si l'on ajoute les João Palhinha (Fulham FC), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG), pour faire le relais, et des latéraux très offensifs comme João Cancelo (Manchester City) et Nuno Mendes (PSG), vous avez là une incroyable artillerie offensive.

Diogo Costa, Mister Penaltys

Au poste de gardien de but, c'est une bonne connaissance du Club de Bruges qui y prendra place, en la personne de Diogo Costa, le gardien du FC Porto. Face aux Gazelles, il a d'ailleurs stoppé le penalty de Noa Lang lors de la victoire 0-4 du club portugais. Il s'agissait d'ailleurs du troisième penalty que le portier de 23 ans, véritable spécialiste en la matière, arrêtait lors de cette phase de poules de Ligue des Champions. Si le Portugal est amené à disputer une séance de tirs au but, son dernier rempart devrait faire le travail.

En conclusion, le Portugal est un adversaire particulièrement redoutable. En cas de qualifications pour le tableau final, les Portugais correspondront avec le groupe G. Ils affronteront donc soit le Brésil, la Serbie, la Suisse, ou le Cameroun.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022