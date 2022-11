Philippe Clément : "C'est une défaite très cruelle"

L'AS Monaco a été défait dans le temps additionnel face à l'Olympique de Marseille, ce dimanche soir.

Dans cette bataille très importante pour la course au top 4, l'AS Monaco de Philippe Clément a été défait au bout du bout du temps additionnel par un but de Kolasinac, ce dimanche soir (2-3). Après la rencontre, l'ancien entraîneur du Club de Bruges n'a pas pu cacher sa déception. "C'est une défaite très cruelle. La première période était assez équilibrée, mais je n'étais pas content de notre organisation défensive. Nous avions pallié cela à la pause, en nous aidant d'images, notamment. Notre positionnement était meilleur durant le second acte. Nous avons dominé, inscrit le 2-1, puis des faits de jeu ont fait la différence" regrette Philippe Clément.

Mais de quels faits de jeu parle donc Philippe Clément ? "L'arbitre de la rencontre, Monsieur Bastien, est l'un des meilleurs du championnat. Et je ne change pas mon jugement après ce match. Mais il y a deux phases cruciales, dans les dix dernières minutes. Embolo est taclé comme au rugby. En judo, on parlerait même d'un ippon. Mon joueur prend un carton jaune, à la surprise générale. Et trente secondes plus tard, nous concédons l'égalisation. Sur la dernière action, Payet, un grand joueur, avec beaucoup d'expérience, était entouré par trois joueurs de Monaco. Il n'avait qu'une seule idée den tête, celle de tomber. Si tu siffles ça, tu siffles 100 fois par match. Et sur cette phase arrêtée, on prend le troisième but. C'est vraiment regrettable" peste Clément.