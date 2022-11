Westerlo : la bonne surprise du début de saison

Les Campinois font bonne impression pour leur retour parmi l'élite.

Les promus qui surfent sur la dynamique de leur montée et qui font souffler un vent de nouveauté sur la Pro League : la rengaine est connue et pourrait être réutilisée à souhait pour Westerlo, installé à la septième place avec son jeu enthousiasmant et ses victoires face au Standard, Anderlecht et au Club Bruges. Ce serait oublier qu'après le séjour de cinq ans en D1B, les premiers matchs parmi l'élite n'ont pas été évidents. Sur les sept premières rencontres de la saison, Westerlo a été défait à cinq reprises et s'est retrouvé à lutter avec les équipes de bas de tableau.

Mais plutôt que de paniquer à la perspective des trois descendants, le club a gardé son calme et accepté les erreurs inhérentes à son style de jeu. L'équipe de Jonas De Roeck se démarque par le rythme élevé de ses matchs : l'ancien entraîneur-adjoint d'Anderlecht demande énormément de courses à ses joueurs pour créer des supériorités numériques partout sur le terrain. Si le bloc-équipe se veut compact en perte de balle, les projections vers l'avant dès la récupération sont multiples. Westerlo a ainsi déjà marqué 7 buts en contre-attaque depuis le début de saison. Une philosophie bien adaptée aux matchs débridés de Pro League qui peut expliquer les succès contre les grosses équipes de la compétition. Mais aussi certains couacs contre les équipes plus repliées comme Eupen ou Seraing.

Du spectacle au Kuipje

D'autant que cette intensité dans les courses a un prix : celui d'un manque de lucidité inévitable. Les matchs des Campinois ont des airs de montagne russe : troisième meilleure attaque de Pro League (ex aequo avec Bruges), Westerlo présente également la pire défense des 12 premières équipes du classement. Une certaine idée de la prise de risques calculée.

Un joueur illustre à lui-seul cette frivolité. Depuis le côté gauche, Maxim De Cuyper (21 ans) s'inscrit comme une révélation de la saison grâce à ses débordements à répétition. Parfois pris à défaut dans ses tâches défensives, il fait oublier ces quelques carrences en facturant 3 buts et 6 assists en 17 matchs de championnat. L'expérience de Nacer Chadli quelques mètres plus haut pourrait lui faire beaucoup de bien.

Pour Jonas De Roeck et son staff, la priorité de la trêve sera de continuer à apprendre à appréhender les différents moments d'un match, de semer le désordre chez l'adversaire sans se désorganiser soi-même. La récente victoire 6-0 face au Ostende d'un Dominik Thalammer lui aussi adepte des matchs allant d'un rectangle à l'autre montre que le processus est en bon chemin.