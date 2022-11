Coupe du monde 2022 : La Corée du Sud veut déjouer les pronostics

La Coupe du monde, c'est déjà dans quelques jours. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place à la Corée du Sud, qui rêve de s'extirper d'un groupe H extrêmement relevé.

La qualification

Dans une campagne débutée il y a déjà trois ans, les Coréens n'ont pas réellement rencontré de soucis. Qualifiés confortablement pour le troisième tour des qualifs' (après un 0-0 à noter face à leurs voisins du Nord), les Guerriers Taeguk ne rencontreront au final qu'un seul obstacle : l'Iran. La bande à Dragan Skocic (en poste avant son remplacement récent par Carlos Queiroz) terminera en effet en tête des qualifs devant celle à Paulo Bento, mais sans néanmoins parvenir à la battre. D'ailleurs, la Corée du Sud ne perdra qu'un seul de ses matchs de qualifs' : le dernier, le 29 mars, face aux Emirats Arabes Unis (1-0), alors que le ticket pour le Qatar était déjà composté depuis un petit temps.

2002, encore dans toutes les mémoires

L'air de rien, il s'agira de la 10e participation (sur 11, au total) de suite de la Corée su Sud à la Coupe du monde. Un fait notable, mais le plus de tous reste sans doute l'épopée à domicile, en 2002. Menés par Guus Hiddink, les Coréens surprennent tout le monde et sortent des poules en battant la Pologne, puis le Portugal lors du troisième match (un remake aura lieu cette année, 20 ans plus tard, avec une certaine saveur, comme on vous l'explique après).

En huitièmes, peu sont ceux qui osent penser que la Corée du Sud ira plus loin. En effet, devant eux se dresse l'Italie. Mais, contre toute attente, alors que la Corée est menée au score sur un but de Vieiri, Seol KI-Hyeon (un nom qui dira peut-être quelque chose aux nostalgiques de la Premier League et, surtout,...du Sporting d'Anderlecht) égalise à la 88e et envoie les deux équipes en prolongations. Le miracle se produit alors : Ahn Jung - hwan marque un but en or à Buffon - lui qui avait arrêté son penalty plus tôt dans le match - et qualifie la Corée du Sud pour le tour suivant.

Contre l'Espagne, en quarts, la Corée du Sud parvient à nouveau à créer la surprise. Les Guerriers Taeguk éliminent la Roja aux tirs au but. Bien que l'arbitrage lors de ces deux matchs (les buts annulés des Espagnols pour des hors-jeu assez limites, la rouge de Totti, les fautes évidentes, violentes et pourtant non sifflées contre l'Italie,...) feront largement polémique, la Corée du Sud nage dans le bonheur. Cette épopée sera stopée en demies face à l'Allemagne, sur un but de Ballack. Lors du match pour la troisième place, la Corée du Sud s'inclinera face à l'autre surprise du tournoi, la Turquie. Cet épisode reste encore dans toutes les mémoires dans le pays, comme l'explique le journaliste sud-coréen Lee Sung-mo dans la vidéo de présentation de l'équipe présentée par la FIFA et diffusée sur le site de la RTBF.

Sur ses 11 participations, la Corée du Sud n'a rallié les tours à élimination directe qu'à deux reprises. En 2010, ils échouent en huitièmes de finale face à l'Uruguay (2-1) sur un but terrible de Luis Suarez. En 2014, ils sont éliminés dès les poules face à la Belgique, qui s'était imposée de justesse sur un tir d'Origi repoussé par le gardien puis bien suivi par Jan Vertonghen. Enfin, en 2018, on se rappelle que les Coréens avaient pris leur revanche de 2002 sur l'Allemagne.

Heung min-Son, le guide

Cet hiver, tant les régards étrangers que les espoirs des supporters coréens seront tournés vers une seule personne : Heung-min Son. A 30 ans, l'attaquant est au sommet de son art avec Tottenham. Sortant de sa meilleure saison comptable (24 buts en 45 matchs joués en club, élu au Golden Boot de Premier League à égalité avec Salah), Son semble aussi avoir franchi un palier footballistiquement, que ce soit dans son importance énorme dans le jeu des Spurs ou son entente avec Harry Kane. Il a d'ailleurs terminé 11e au Ballon d'Or, un record pour un joueur asiatique.

En Corée, l'ancien de Leverkusen est véritablement devenu un dieu vivant. Elu 6 fois meilleur joueur sud-coréen de l'année (dont 3 fois d'affilée sur les 3 dernières années) - un record -, Son avait donné des sueurs froides à toute une nation lorsqu'il s'était blessé à l'oeil face à Marseille, en Ligue des Champions. Mais tout va bien : le capitaine de la Corée du Sud sera bien là au Qatar.

Au niveau du noyau sud-coréen, d'autres noms méritent notre attention. Ils l'ont, d'ailleurs, peut-être déjà retenue auparavant puisque plusieurs joueurs évoluent en Europe. C'est le cas du défenseur central, Kim Min-jae. Recruté par Naples pour être le remplaçant de Kalidou Koulibaly, le joueur de 26 ans est devenu en un temps éclair un titulaire indiscutable au sein de l'équipe qui roule sur la Serie A. Il suffit de lire les éloges à son égard venant de son coach Luciano Spalletti.

Lee Kang-in (21 ans) est en train d'exploser en Liga, à Majorque. Il sera assurément l'un des hommes à suivre. Au milieu du jeu, on retrouvera également Hwang In-beom (Olympiakos), devenu très important sous Bento.

Les profils offensifs que sont Hwang Hee-chan (Wolverhampton, ex-Leipzig et Salzbourg), Jeong Woo-yeong (Fribourg, ex-Bayern) ou Hwang Ui-jo (Olympiakos, ex-Bordeaux) seront de véritables atouts.

Bento a voulu garder cette identité offensive propre à la Corée du sud, s'appuyant ses des joueurs rapides, techniques, et en se accordant une importance toute particulières aux contres.

Paulo Bento et ses retrouvailles avec la Selecao

Arrivé en août 2018 à la tête de la sélection, le Portugais Paulo Bento a su effacer les doutes. Sélectionneur de 2010 à 2014 avec le Portugal, il voudra maintenant offrir une qualification surprise à la Corée du Sud, dans un groupe composé de l'Uruguay, le Ghana et...du Portugal.

Bento était sur la pelouse en 2002 lors de la défaite du Portugal contre la Corée du Sud. Un match qui garde encore saveur très particulière pour celui aux 35 sélections avec sa nation. Il s'agissait en effet de ses adieux internationaux, gâchés donc par une élimination.

D'ailleurs, le match contre le Portugal sera lors de la troisième journée, à un moment donc où la qualification pour les huitièmes pourrait se jouer...