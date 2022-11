Les fans de l'Antwerp appellent au boycott du nouveau calendrier : "Laissez la case vide !"

Les fans du Great Old ne sont pas contents du nouveau calendrier de matchs adoptés par la Pro League, et ils l'ont bien fait savoir.

"En plus de nombreux matchs le dimanche, on nous a également programmé un match le mercredi", écrit un communiqué des Antwerp Dynamite en réaction au calendrier des matchs de la Pro League après la nouvelle année.

Ce match prévu le mercredi 18 janvier, c'est celui en déplacement à Ostende, à 18h30. Une décision "carrément ridicule" pour le noyau dur anversois. "Aller jouer au foot 130 km plus loin dans le pays un mercredi soir. De nombreux supporters doivent demander une (demi) journée de congé pour cela."

"En plus des horaires inexplicables du dimanche, des annonces tardives des dates (...) c'est une énième gifle pour les supporters", continue le communiqué des Antwerp Dynamite, dont le message à faire passer est clair : le boycott. "La Jupiler Pro League et €leven Sports ne sont que trop heureuses d'utiliser le slogan 'Pour les fans' . Apparemment, ce sont les gens qui aiment regarder depuis leur fauteuil et ne contibuent pas à un club. Il est grand temps de se prononcer, nous appelons au boycott général. N'organisez pas de billetterie pour ce match ! Laissez la case vide ! Le douzième homme a aussi un calendrier !"