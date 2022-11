Pour Wilmots, il manque un joueur à l'attaque des Diables Rouges

L'ancien sélectionneur regrette qu'un de ses anciens protégés soit resté à la maison.

Le sélectionneur national, Roberto Martinez, a eu la tâche difficile de choisir la sélection des Diables Rouges. Marc Wilmots a parlé de ces choix dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

L'ancien entraîneur Diables Rouges regrette l'absence de Divock Origi. "Origi me manque, il est grand, il a l'âge idéal, il connaît le groupe. Lukebakio, je suis un fan, il a presque tout. À l'arrière, Mechele était pour moi un titulaire potentiel. Mais bon, ce sont toujours des choix difficiles."

Selon Wilmots, les Diables Rouges restent un outsider pour la Coupe du Monde : "Nous avons une bonne équipe. Une équipe à ranger avec les outsiders. Pour moi, le favori est le Brésil. Il y a quatre ans, Neymar n'était pas en pleine forme et a essayé de forcer les choses, mais maintenant, il est au top et a plus de soutien."

Wilmots a également laissé échapper ses pensées sur l'avenir de Martinez. "L'Union Belge doit décider de l'avenir de Martinez après la Coupe du monde, il est parfaitement logique qu'elle attende jusque-là."