Voici le joueur le plus âgé du Mondial au Qatar

Un ancien Belgicain se trouve parmi les cinq joueurs les plus âgés.

À 40 ans et 2 mois, le gardien mexicain remplaçant Alfredo Talavera sera le joueur le plus âgé de la Coupe du monde qui débutera dimanche, selon le statisticien Opta.

Le Canadien Atiba Hutchinson (39 ans et 9 mois) et le Portugais Pepe (39 ans et 9 mois) l’accompagnent sur le podium, tandis que le Japonais Eiji Kawashima (39 ans et 8 mois) et le Brésilien Dani Alves (39 ans et 6 mois) complètent le top 5.