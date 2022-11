Carlos Queiroz est "fier" de ses joueurs : "Ils n'ont qu'un rêve, celui de jouer pour leur pays"

Malgré la lourde défaite face à l'Angleterre (6-2), les joueurs de l'Iran ont fait preuve de beaucoup de courage en refusant de chanter leur hymne national.

Après ce signe de protestaion contre le régime iranien et la répression mise en place, le coach de l'Iran, Carlos Queiroz, a salué l'engagement de ses joueurs. "J'espère que les joueurs de l'Angleterre, du Pays de Galles et des Etats-Unis les féliciteront pour avoir eu le courage de jouer. Ils sont ici pour apporter de la fierté et du bonheur au peuple."

"Bien sûr, nous avons nos opinions et nous les exprimerons au bon moment. Mais j'aime le jeu et je ne veux pas que les joueurs fassent quelque chose qui n'est pas loyal envers le jeu, qui est un divertissement, une joie et une fierté. Tout le monde sait que les circonstances actuelles de l'environnement de mes joueurs ne sont pas les meilleures. Ce sont des êtres humains, ce sont des enfants", a continué Queiroz, selon des propos relayés par la BBC.

"Ils n'ont qu'un rêve, jouer pour le pays, jouer pour le peuple et je suis très fier de la façon dont ils se tiennent debout et continuent à se battre (...) Les supporters qui ne sont pas prêts à soutenir l'équipe devraient rester chez eux."