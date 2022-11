La Pro League demande aux clubs de porter des brassards arc-en-ciel

"Notre football est destiné à tous, indépendamment de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle ou de l'origine ethnique. Sur un terrain de foot, toutes les barrières sociales tombent. Contrairement à la FIFA, nous voulons porter ce message ensemble avec nos clubs. Par conséquent, nous demandons aux capitaines de la Challenger Pro League de porter le brassard arc-en-ciel le week-end prochain, lors de la 15e journée de championnat", a communiqué la Pro League ce lundi.

Tout au long de la saison, la Pro League prend plusieurs initiatives et organise plusieurs projets contre les inégalités, contre l'homophobie et la transphobie, contre le racisme.

Amongst others, our Red Devils 🇧🇪 won't be wearing the 🌈armband at #WorldcupQatar2022



Our #challengerproleague players will. Because we stand united against inequality 👇



