Le démarrage du Qatar réussit mieux que celui de la Russie

Pourtant annoncé boycotté par beaucoup, le démarrage de la Coupe du monde 2022 a généré plus d'intérêt que celle de 2018

Selon Médiametrie, le match d'ouverture Qatar-Equateur a rassemblé 5,13 millions de téléspectateurs sur TF1. En comparaison, Le Russie-Arabie Saoudite de 2018 avait rassemblé 3,98 millions de téléspectateurs. La cérémonie d'ouverture a presque doublé en audience (4,18 millions contre 2,44 millions il y a 4 ans) mais reste moins qu'au Brésil il y a 8 ans (8,2 millions de téléspectateurs).

À voir donc pour la suite de la compétition si on ressentira le boycott annoncé, à rappeler que l'ouverture en Russie s'est déroulé un jeudi en été et non un dimanche hivernal comme hier.