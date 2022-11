"L'Equateur climatise le Qatar" : le premier match du Mondial vu par la presse internationale

Après une cérémonie menée d'une main de maître, les Qataris ont pris l'eau pour le premier match officiel.

Un premier match et déjà une petite correction pour le Qatar. En effet, face à l'Equateur en match d'ouverture de leur Mondial, les Qataris n'ont pas fait le poids et auraient pu prendre l'eau encore plus.

Au lendemain de ce match d'ouverture, la presse est évidemment revenue sur l'intégralité des événements de la journée de dimanche. "L'Equateur climatise le Qatar", titre L'Equipe qui fait évidemment référence au système de climatisation mis en place dans les stades du pays pour rafraîchir l'air ambiant.

"L’Equateur en trouble-fête. Après la cérémonie inaugurale, le Qatar a fait les comptes sur le terrain", pour la Gazzetta dello Sport. Côté espagnol, Marca a surtout voulu mettre en avant les supporters qataris qui ont quitté le stade à la mi-temps alors que le score était déjà de 0-2 : "C’est inquiétant. La Fifa est alarmée par la fuite de milliers de supporters locaux à la mi-temps du match d’ouverture".