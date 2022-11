Thomas Meunier revient sur le pessimisme autour des Diables Rouges : "Quand je vois l'enthousiasme aux Pays-Bas..."

Le latéral des Diables a commenté les espoirs qui reposent sur les épaules de l'équipe nationale lors de cette Coupe du monde, supposément revus à la baisse de la part de l'opinion publique mais aussi de la presse.

"Je vais comparer notre situation avec celle des Pays-Bas", a commenté Thomas Meunier en conférence de presse. "Dans les journaux là-bas, il y a énormément d'optimisme. Les Pays-Bas ont une très belle équipe, mais en aucun cas je ne les mets champions du monde. En réalité, je vois que tout le monde y croit, un peu comme les Anglais avec leur 'It's coming home'."

"Je pense qu'il y a une vibe positive qui devrait sortir de la presse. Vous êtes le premier relais entre l'équipe nationale et le public. Vous avez clairement un rôle à jouer. Comme après le match contre l'Egypte...Tout n'est pas rose, mais avez un rôle quant au grand public, plus au niveau communication que celui d'analyse de matchs."

"Quand j'en parle avec mes amis, je sens qu'il y a une réelle influence de ce qui se dit dans les médias, les journaux, etc. Je pense qu'on devrait parler avec plus de positivité, d'envoyer des ondes positives à travers la Belgique. Et cela afin que chacun donne ce qu'il a au fond de lui et qu'on vive un beau tournoi."