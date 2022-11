🎥 Quand Cristiano Ronaldo et Pepe se dessinent mutuellement

CR7 a fait parler de lui ces dernières heures pour ses talents de dessinateur qui sont franchement à revoir...

L'ambiance semble être au beau fixe dans le vestiaire portugais où Pepe et Cristiano Ronaldo s'apprêtent à disputer leur énième grand tournoi ensemble. Les deux joueurs ont décidé de se dessiner mutuellement et le résultat est plutôt surprenant. Ce qui donne une séquence hilarante avec deux joueurs qui vont clairement plus doués avec leurs pieds !