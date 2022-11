Des assistances plus grandes que la capacité des stades : les nouveaux chiffres tronqués de la Coupe du Monde 2022 ?

Pour nous donner une belle image de sa Coupe du Monde, le Qatar a tenté plusieurs choses. La dernière en date, les faux supporters présents en masse à Doha quelques jours avant le début de la compétition. Une frasque risible, que le Qatar a rapidement abandonné. Mais ce n'est pas pour cela que le Qatar n'est plus en quête de confiance et de reconnaissance.

Depuis le début de la Coupe du Monde, les stades n'apparaissent pas combles. Une phénomène qui empire encore lorsque les supporters Qataris décident de quitter les travées à la mi-temps. Et pourtant, les chiffres sont parfaits. Il faut savoir qu'officiellement, le taux de remplissage moyen depuis le début du Mondial est de... plus de 100%.

Malgré les nombreux "trous" dans les tribunes, Qatar - Équateur a attiré 67,372 personnes, dans un stade qui peut en contenir... 60.000. Bis répétita ce lundi pour Angleterre - Iran (45,334 personnes au lieu de 40.000), Sénégal - Pays-Bas (41,721/40.000) et États-Unis - Pays de Galles (43,418/40.000).

Et oui, au Qatar, dans ce véritable pays du foot, même les "petits" matches attirent les plus grandes foules. Enfin, c'est ce qu'on veut nous laisser paraître...

The official attendances of each game at the World Cup so far.



Qatar vs Ecuador - 67,372 (Stadium capacity = 60,000)

England vs Iran - 45,334 (Stadium capacity = 40,000)

Senegal vs Netherlands - 41,721 (Stadium capacity = 40,000)

USA vs Wales - 43,418 (Stadium capacity = 40,000) pic.twitter.com/mbfMDwt38q