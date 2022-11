L'Arabie saoudite voit plus grand : "Après cette victoire, il est interdit de ne pas se qualifier"

Après son exploit face à l'Argentine ce mardi (2-1), l'Arabie saoudite veut viser au-delà de la phase de groupes.

La première surprise du Mondial est arrivée ce mardi 22 novembre lorsque l'Arabie saoudite a faut chuter l'Argentine (2-1). "Nous étions très confiants en nous et avons prouvé que nous étions à la hauteur du défi", a confié Saleh al-Shehri, premier buteur de l'Arabie saoudite au micro de beIN Sports. "Un attaquant veut marquer à chaque match. Si une personne travaille pour atteindre son objectif, rien ne peut l'arrêter. Nous aspirons aux huitièmes de finale, et c'est la première étape. Il nous reste deux matchs (contre le Mexique et la Pologne). Après cette victoire, il est interdit de ne pas se qualifier", a expliqué l'attaquant.

"Nous avons travaillé dur pendant trois ans, et Dieu merci, nous avons gagné aujourd'hui contre le favori pour remporter la Coupe du monde. Jouer contre l'Argentine et le meilleur joueur du monde vous donne une forte motivation pour vous qualifier. Nous sommes heureux aujourd'hui et oublierons demain pour penser au prochain match. Si Dieu le veut, nous nous qualifierons", a déclaré de son côté Saud Abdulhamid.