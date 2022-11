Trois pistes pour l'après Luis Enrique en Espagne

En fin de contrat, Luis Enrique n'a pas encore prolongé avec la Roja. Convoité par l'Atlético de Madrid, il pourrait ainsi laisser sa place après une dernière compétition avec l'Espagne.

Et la fédération espagnole de football a déjà trois noms en tête pour le remplacer. Si Unai Emery était l'option probable avant son départ vers Aston Villa, la Roja serait intéréssée par des entraineurs du pays.

Selon AS, la fédération compte donner la chance à Luis De la Fuente, sélectionneur de l'équipe Espoirs, qui a remporté l'Euro 2019 et a fini troisième aux JO 2021. Derrière, on retrouve deux autres noms. Ernesto Valverde, qui est aujourd'hui à la tête de l'Athletic Bilbao, et Marcelino, actuellement sans club.