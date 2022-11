Luis Enrique préfère retenir le positif : "Nous avons été ambitieux jusqu'à la fin"

Ce dimanche, l'Espagne a été accrochée dans les dernières minutes par l'Allemagne (1-1) lors de la 2e journée du groupe E de la Coupe du monde 2022.

Malgré ce nul concédé, Luis Enrique préfère retenir le positif. "Quand je vais regarder le match après coup, je vais plus l'apprécier que maintenant. Surtout celui-là. J'ai vu une meilleure première période, mais nous avons manqué un peu de confiance pour réaliser que nous pouvions faire plus de dégâts à l'Allemagne. Nous n'avons pas pu contrôler le jeu et ils ont profité d'une erreur. Nous avons été ambitieux jusqu'à la fin et je serai heureux de voir cela demain. J'ai aimé l'attitude qui consiste à se lancer dans le jeu et à ne pas spéculer. Nous affronterons le Japon sans spéculer, pour gagner et passer en premier", a assuré le sélectionneur de la Roja au micro de la TVE.

En tête de cette poule, les Espagnols auront simplement besoin d'un nul face au Japon jeudi pour se qualifier en huitième de finale.