La Challenger Pro League a un nouveau leader : "C'est malheureux"

Au terme de cette 15ème journée, le Beerschot trône en tête de l'ancienne D1B.

Beveren avait une belle occasion à domicile de prendre la tête du championnat, mais a été surpris par Lommel (2-3).

"Normalement, nous sommes solides dans les duels et bons dans la circulation de balle. Mais aujourd'hui, cela n'a pas été le cas. Surtout dans les 30 premières minutes, nous nous cherchions et nous avons perdu confiance au fil du match. L'entraîneur a ensuite essayé d'ajuster certaines choses, de redonner un peu de souffle à l'équipe, mais ce n'était pas facile", déclarait Sheldon Bateau après la partie à Het Laatste Nieuws.

"Nous savions que ce ne serait pas évident. Nous gagnons et perdons ensemble, en équipe, nous ne formons qu'un. Nous devons continuer à travailler et nous tourner vers le prochain match. C'est malheureux que nous perdions à domicile, mais il ne faut pas dramatiser. Avec un peu plus de chance, nous aurions pu gagner ce match aussi. Lommel a bien préparé la rencontre, nous devons juste faire mieux", ponctue l'ancien Malinois.

Beveren est à un point du Beerschot. Les deux formations visent la montée en JPL.