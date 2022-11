Notre équipe-type de ce deuxième tour de la Coupe du monde

Le troisième et dernier tour de la Coupe du monde bat déjà (eh oui, ça passe vite quand on s'amuse) son plein. L'occasion de vous proposer notre équipe-type du second tour. Spolier alert, et ce n'est pas de gaieté de cœur, mais il n'y a pas de Belge dans notre sélection.

Gardien

On commence dans les cages avec un nom qui va ravir les suiveurs de longue date de notre Pro League : Matthew Ryan. Alors qu'il avait dû se retourner quatre fois face à la France lors du premier tour, il a cette fois tenu la baraque face à la Tunisie ( victoire 0-1) et a permis aux Socceroos de croire à une qualification retentissante en huitièmes.

On aurait également pu penser à Keylor Navas, on l'admet. Le gardien oublié par le PSG a gardé ses cages inviolées lors de la victoire surprise du Costa Rica contre le Japon (0-1).

Défenseurs

Dans la charnière défensive, composée par nos soins de trois défenseurs, on retrouve d'abord Harry "Air" Maguire. Oui, le paria de Manchester United réalise une bonne entrée de tournoi. La preuve avec son match très solide lors de l'extrêmement ennuyeux 0-0 face aux USA.

Un nom ensuite, qui va donner de l'urticaire aux supporters des Diables : Nayef Aguerd. L'ancien défenseur de Rennes, positionné aux côtés de Romain Saiss, a été impassable avec le Maroc lors de la déculottée infligée à la Belgique dimanche dernier (2-0).

Ramin Rezaeian, ancien du KV Ostende l'espace d'une saison, est devenu quant à lui le héros de toute une nation lorsqu'il a lobé Ward et délivré l'Iran dans les ultimes secondes d'un match fou face au Pays de Galles.

Milieux

Adrien Rabiot est particulièrement énorme depuis le début de ce Mondial. Buteur et passeur décisif contre l'Australie en ouverture, il a sorti à nouveau un match de patron face à un très solide Danemark. "DD" peut à nouveau sourire de toutes ses dents et Véro se frotter les mains.

Le Croate Mateo Kovacic est devenu un joueur majeur et a surnagé dans le milieu contre le Canada. On espère que les Diables sont prêts à tout donner jeudi, parce que le milieu de Chelsea, lui, ne lâchera rien.

Un milieu où on retrouve Mohamed Kudus, double buteur avec le Ghana contre la Corée du Sud, et l'Américain Tyler Adams.

Dans un registre plus offensif, Jamal Musiala a été de nouveau été sublime face à l'Espagne, n'apportant pratiquement que du bon et offront un assist terrible à Fullkrug pour l'égalisation. Comment on dit "futur Ballon d'Or" en Allemand ?

Même s'il n'est pas dans le 11, mention spéciale à Casemiro, le pourfendeur de la Nati.

Attaquants

Bon ok, on a peut-être un peu déconné en liant déjà le nom de Musiala au Ballon d'Or. Par contre, il y en a un qui marche sur l'eau depuis le début de ce Mondial et semble avoir été piqué au vif depuis sa piètre 6e place au Théatre du Châtelet. Kylian Mbappé, mesdames et messieurs. Alors que la France n'en menait pas large face au Danemark, il a Bondy (elle est nulle, ok) vers le but danois, a marqué deux fois et a offert la qualif aux Bleus.

Enfin, on ne pouvait pas terminer cette compo sans citer Vincent Aboubakar, qui a lobé l'ancien Rouche Milinkovic-Savic de manière plutôt insultante puis a servi le divin Choupo-Moting pour sauver les Lions Indomptables. Comment on dit "alignement défensif" en Serbe ?