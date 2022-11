🎥 Une conférence de presse très politique avant Iran-USA

Voilà probablement le genre de moments auxquels un entraîneur et un joueur de football ne sont pas spécifiquement préparés. On le sait : Iran-USA, au vu des relations tendues entre les deux pays et de la situation dramatique au sein de la république islamique d'Iran, sera un match à part. Cerise sur le gâteau : il sera décisif, car une seule des deux équipes se qualifiera (un seul scénario éliminant les deux : un nul couplé à une victoire du Pays de Galles).

Les journalistes iraniens, en conférence de presse face à Gregg Berhalter et Ty Adams, ont décidé d'emmener le débat loin du football. Ainsi, le sélectionneur américain a eu droit à ces questions : "Si le sport doit rassembler les gens, pourquoi n'avez vous pas demandé à Joe Biden d'enlever sa flotte militaire du Golfe Persique?", "Quel pourcentage du monde serait heureux si les USA gagnaient et quel pourcentage serait heureux si l'Iran gagnait?". D'autres questions concernaient l'absence du symbole de la république islamique d'Iran sur le drapeau posté sur les réseaux sociaux par la Team USA en amont du match, ou encore le régime de visas restrictif mis en place par les Etats-Unis vis-à-vis des ressortissants iraniens.

Enfin, Tyler Adams a dû répondre à une question concernant le mouvement Black Lives Matter et la situation des Noirs aux USA...après s'être fait sèchement rectifier concernant la prononcation d'Iran en anglais (cela se prononce "i-rann", pas "aïe-rann"). "Qu'est-ce que cela vous fait de défendre les couleurs d'un pays où les personnes de couleur noire sont toujours discriminées?". Adams a répondu avec calme et aplomb à la question....

