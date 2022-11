Lionel Messi défendu par un joueur mexicain : "Celui qui n'a jamais été dans un vestiaire ne peut pas comprendre"

Après le match contre le Mexique, des photos de Messi avaient circulé montrant le capitaine argentin s'essuyant les pieds sur un maillot qu'il venait de recevoir de la part d'un adversaire.

Canelo Alvarez, boxeur très populaire au Mexique avait alors menacé Lionel Messi sur les réseaux sociaux. "Qu'il demande à Dieu que je ne croise pas son chemin", s'était énervé Canelo.

Andrès Guardado, le joueur mexicain qui avait échangé son maillot avec Messi, et qu'il a ensuite piétiné, a pris la défense de la star argentine, dans des propos relayés par TNT Sports.

"J'ai eu la chance et le privilège de l'affronter pendant de nombreuses années en Espagne et je connais la personne qu'est Leo", explique le capitaine du Mexique. "Malheureusement, peut-être que Canelo ne comprend pas ce qui se vit dans un vestiaire, et je peux comprendre la réaction d'être offensé en voyant le maillot mexicain par terre et tout ce qui est devenu viral. Mais pour moi, ça semble vraiment idiot ce dont on parle parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour moi, je le répète, Leo a eu beaucoup de petits gestes non seulement avec moi, avec de nombreux collègues qui savent comment il est et au-delà de ce qui a été dit, c'est seulement pour générer de la polémique ou de vendre des choses."

Andrés Guardado, en desacuerdo con Canelo ❌🇲🇽



"Sé la persona que es Messi. Es un acuerdo con los utileros que cuando está todo sudado, se deja en el suelo. Sea tu camiseta o la de tu equipo rival" pic.twitter.com/Q08kg6KbWR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2022

"Chaque fois que j'ai eu l'occasion de demander quelque chose à Messi, un changement de maillot ou une photo avec mon fils, il l'a toujours fait", poursuit Guardado. "Celui qui n'a jamais été dans un vestiaire de football ne comprend pas. C'est un accord avec les personnes en charge des équipements: quand tu laisses tes habits pleins de sueur par terre c'est pour tout laver et ce que tu ne laisses pas sur le sol tu l’emmènes avec toi à la maison. Les vêtements sales vont par terre, que ce soit son maillot ou celui de l'adversaire, c'est toujours comme ça. En fait, ce maillot était le mien, je l'ai changé avec Léo et je l’ai aussi jeté au sol pour qu'ils me le lavent. Dans le vestiaire ça fonctionne comme ça parce qu'on est footballeurs, on sait ce qui se passe dans un vestiaire et on n'y a pas donné plus d'importance."