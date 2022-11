Un cador allemand perd contre l'équipe nationale du Vietnam

Si la plupart des clubs sont au repos ou reprennent seulement les entraînements, d'autres en ont profité pour partir en tournée comme le Borussia Dortmund, en Asie.

Après 2 victoires contre des clubs de Malaisie (4-1 contre Johor Darul) et Singapour (2-7 contre le Lion City de Maxime Lestienne), le Borussia Dortmund affrontait une équipe nationale qui pointe à la 93ᵉ place du classement FIFA et grande nation d'Asie du Sud-est, le Vietnam. Les Allemands ont peut-être même sous-estimé le pays puisqu'ils n'ont pas pu éviter la défaite malgré quelque gros noms présents comme Mats Hummels, Donyell Malen, Emre Can,...

C'est pourtant Dortmund qui a marqué en premier par l'intermédiaire du Néerlandais Donyell Malen. Ce qui ne suffira pas, car le Vietnam reviendra à la mi-temps, avant de marquer le 2-1 à la 90ᵉ. Heureusement qu'il reste encore quelques semaines pour faire des ajustements...