Le Club de Bruges va subir de nombreux départs et veut prolonger un taulier

Le Club de Bruges vient de remporter son 19e titre de champion de Belgique. Les Blauw en Zwart vont connaître de nombreux changements dans leur effectif en vue de la saison prochaine.

Malgré le titre de champion de Belgique, le Club de Bruges va entamer une grande reconstruction dans son noyau lors de ce mercato d'été.

En effet, le Club s'attend à plusieurs départs. Eder Balanta ne sera pas prolongé, tandis que certains cas particuliers comme ceux de Casper Nielsen ou Philip Zinckernagel restent à être décidés. Le Club veut également se séparer de Dedryck Boyata et de Roman Yaremchuk. (Plus d'informations ICI). Igor Thiago partira lui aussi.

Du point de vue des arrivées, Ardon Jashari et Zaid Romero ont déjà été recrutés. Armin Gigovic, Matte Smets, Rein Van Helden et Alexander Aravena sont cités comme des recrues potentielles (Plus d'informations ICI).

Le Club de Bruges devra également travailler à la prolongation de certains joueurs très importants. Notamment Brandon Mechele, dont le rôle en défense centrale a été une nouvelle fois primordial.

Le contrat du joueur 31 ans expire en juin 2025. Selon les informations d'Het Laatste Nieuws, la direction pourrait bientôt entamer les discussions pour le prolonger. Mechele a plusieurs fois ces derniers mois clamé sa volonté de rester à Bruges.