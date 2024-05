La Gantoise pourrait battre un record de vente en Belgique : leur joueur est cité aux quatre coins de l'Europe

L'hiver dernier, la Gantoise a vu partir Malick Fofana, Gift Orban et Hugo Cuypers. Il est possible qu'il y ait à nouveau quelques départs lors de l'été à venir. En tout cas, cela ne peut être exclu.

Archie Brown a eu 22 ans cette semaine, mais le défenseur latéral anglais n'a certainement pas encore atteint ses limites. Il a été initialement recruté comme défenseur central, mais a rapidement impressionné sur le flanc gauche.

À mi-parcours de la saison, il était l'un des piliers de Gand et de la Jupiler Pro League. Par la suite, cependant, le jeune Britannique a traversé quelques mois plus difficiles.

Fin février, il a lui-même admis volontiers que les choses avaient été un peu moins bonnes. C'était cependant le début d'une bonne fin de saison, ce qui l'a remis sur le radar de nombreuses équipes. Depuis mars, de nombreux scouts étaient à nouveau présents à la Planet Group Arena.

En particulier pour Archie Brown, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes ces derniers mois, avec même de grands noms. En particulier, Chelsea s'intéressait depuis un certain temps au défenseur latéral de La Gantoise.

De retour en force après un passage à vide à La Gantoise

Récemment, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais s'est également manifesté, tandis que selon le Mirror, Aston Villa et Crystal Palace souhaiteraient également recruter le jeune Anglais. Un afflux d'intérêt dont les Buffalos peuvent profiter pour faire monter le prix demandé.

Dans la presse anglaise, lors de l'intérêt de Chelsea, on a mentionné des montants allant de quinze à dix-sept millions d'euros, ce qui pourrait atteindre vingt millions d'euros. Selon Transfermarkt, Brown vaut cinq millions d'euros, mais il ne partira pas pour ce prix.

Enchères en vue ?

Les Buffalos ont eux-mêmes payé "seulement" quatre millions d'euros à Lausanne Sport en août dernier pour recruter le défenseur latéral. Les qualités de Brown ont également attiré l'attention à l'étranger.

Il lui manque encore un peu au niveau des statistiques : cette saison, il n'a marqué aucun but en 44 matchs toutes compétitions confondues et a délivré quatre passes décisives - Samoise est à sept buts et trois passes décisives sur le flanc droit.

S'il pouvait convertir davantage ses actions dangereuses en buts et en passes décisives, il deviendrait inarrêtable. Brown lui-même ne souhaite parler d'un éventuel transfert qu'après la saison, et un match important pour la qualification en Europe est prévu dimanche.