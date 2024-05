C'est fait : une légende du football mondial va prendre sa retraite !

Sa carrière, Leonardo Bonucci l'aura majoritairement tracée à la Juventus, club pour lequel il a disputé plus de 500 matchs officiels.

C'est pourtant à l'Inter Milan que le défenseur central italien a découvert la Série A, avant d'évoluer pour le compte de la Vieille Dame entre 2010 et 2017, puis entre 2018 et 2023 (il a porté les couleurs de l'AC Milan pendant douze mois, lors de la saison 2017-2018).

La dernière saison de sa carrière, celui qui compte 121 sélections avec l'équipe nationale d'Italie l'aura passée à Fenerbahçe, en étant le coéquipier d'un certain Michy Batshuayi.

À 37 ans et en fin de contrat, Leonardo Bonucci aurait pris sa décision, selon les informations du toujours fiable Fabrizio Romano : il arrête. La légende italienne pourra se targuer d'avoir remporté la Série A à neuf reprises, cinq fois la Coupe d'Italie, autant de fois la Supercoupe, ainsi que l'Euro 2016, son seul trophée avec la sélection. Le 30 juin, officiellement, le football dira "au revoir" à une légende de son sport.

🚨🇮🇹 Leonardo Bonucci retires from professional football, decision made.



Former Juventus and Italian NT defender leaves after last season at Fenerbahçe.



“Bonucci and Chiellini... they could go to Harvard University to give classes about how to be a CB”, Mourinho said in 2018. pic.twitter.com/e6g1IVFo6B