L'Olympiakos remporte la première Coupe d'Europe de l'histoire d'un club grec au bout du suspense !

La décision se sera fait attendre, mais elle sera finalement venue d'un coup de tête salvateur d'El Kaabi, en fin de prolongation. L'Olympiakos remporte la première Coupe d'Europe de son histoire, au détriment de la Fiorentina.

Athènes était le lieu de la finale de la Conference League, ce mercredi 29 mai 2024. Un finale qui opposait le club grec de l'Olympiakos à la Fiorentina, tombeuse du Club de Bruges en demi-finale.

La première période est largement à l'avantage des Italiens, qui imposent leur jeu aux Grecs. La Viola a la possession et se procure neuf tirs, mais n'en cadre que deux. Cristiano Biraghi pense ouvrir le score après neuf minutes, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu.

La finale de Conference League n'aura pas livré le plus grand des spectacles...

De son côté, l'Olympiakos se montre plus clinique. Les joueurs de Mendilibar ne comptent que deux frappes, mais cadrent chacune d'entre elles. Aucune, toutefois, ne trompe Terracciano. Au repos, les deux équipes se quittent sur un score de 0-0.

La seconde période est encore plus fermée que la première, qui ne rendait déjà pas fou d'enthousiasme le supporter neutre. Une grosse occasion est à mettre à l'actif de Christian Kouamé, ancien Anderlechtois, dont la frappe est repoussée par Tzolakis, alors qu'elle se dirigeait vers le poteau gauche du but (69e).

... loin de là, même

Dix minutes avant la fin du temps réglementaire, c'est la reprise de la tête d'Ibora, au premier poteau, qui passe près de mettre l'Olympiakos aux commandes, alors que la Fiorentina recule au fur et à mesure de la rencontre. Aucune occasion majeure dans les derniers instants, et un 0-0 à la fin des 90 minutes laissant place aux prolongations.

Dans ces prolongations... il ne se passera pas grand-chose non plus. En première période, la seule occasion est à mettre à l'actif de Stefan Jovetic, dont la frappe hors rectangle est repoussée en corner par Terracciano (95e). L'Olympiakos a encore monté le bloc, mis davantage de pression sur les Italiens, sans véritablement mettre en danger la défense.

El Kaabi offre à l'Olympiakos la première Coupe d'Europe de son histoire

C'est dans les toutes dernières minutes de cette partie que la différence va se faire... logiquement, pour l'Olympiakos, qui sera bien revenu dans le match après une première période difficile. Le centre, depuis la gauche, vient des pieds de Hezze, et c'est El Kaabi, à l'entrée du petit rectangle, qui reprend d'un coup de tête pour inscrire le but de la victoire pour les Grecs (1-0, 116e).

Un seul et unique but qui départagera donc les deux équipes. Victoire de l'Olympiakos en Grèce, dans le stade de son grand rival, l'OPAP Arena de l'AEK Athènes, dans lequel les supporters de l'Olympiakos ne peuvent plus mettre les pieds depuis... cinq ans, en championnat !

Après avoir remporté le championnat de Grèce à 47 (!) reprises, le club d'Athènes remporte la première Coupe d'Europe de son histoire, le tout premier de l'histoire pour un club grec !