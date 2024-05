🎥 Le concurrent de Thibaut Courtois ne lâche rien, mais le gardien belge se rapproche de la grande confirmation

Déjà pressenti titulaire, Thibaut Courtois en a désormais la presque certitude. Malade, Andriy Lunin s'entraîne, mais est en quarantaine du groupe.

Il y a quelques mois encore, on ne pensait pas que Thibaut Courtois allait faire son retour à la compétition aussi rapidement. Annoncé blessé, se disant lui-même incapable d'être physiquement rétabli pour le mois de juin, le portier belge a fait son retour bien plus tôt.

Et avec le succès qu'on lui connaît. Sur les quatre matchs qu'il a disputés, il n'a pas concédé le moindre but, et a été l'auteur de quelques arrêts de grande classe.

Voyant son retour en forme, Carlo Ancelotti avait donc émis l'idée de titulariser Courtois pour la finale de la Ligue des Champions, que le Real Madrid disputera, à Wembley, contre le Borussia Dortmund.

Malade, Andriy Lunin verra Thibaut Courtois jouer la finale de Ligue des Champions

Quatre jours avant la rencontre, Courtois a désormais la presque certitude d'être titulaire. En effet, malade, Andriy Lunin ne voyagera à Londres que ce vendredi, voire samedi, afin qu'il n'entre pas en contact avec le groupe.

Sur son compte Instagram, la femme du joueur a posté une vidéo du gardien, dans son jardin, s'entraînant seul. Si l'Ukrainien essaie peut-être encore de croire qu'il pourrait tenir sa place entre les cages du Real ce samedi, les chances sont devenues quasiment infimes.