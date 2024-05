Officiel : Vincent Kompany va relever le plus grand défi de sa jeune carrière d'entraîneur

C'est officiel : Vincent Kompany est le nouvel entraîneur principal du Bayern Munich. Le T1 belge a signé un contrat jusqu'en 2027.

Pressentie depuis plusieurs jours désormais, l'information qui avait, premièrement, surpris tout le monde, est désormais officielle.

Après des passages au Sporting d'Anderlecht et à Burnley, l'ancien Diable Rouge et défenseur central de Manchester City, entre autres, s'apprête à relever le plus grand défi de sa jeune carrière d'entraîneur, en rejoignant le Bayern Munich.

"Vince The Prince" a signé, en Bavière, un contrat courant jusqu'au mois de juin 2027. Dans un bref communiqué, Kompany a réagit. "J'ai hâte de relever le défi du Bayern Munich. C'est un grand honneur de pouvoir travailler dans ce club, une institution du football mondial."

"En tant qu'entraîneur, tu dois retranscrire ce que tu es en tant que personne. J'aime avoir le ballon et être créatif. Nous devrons être agressifs sur le terrain et courageux. Je me réjouis de faire les choses les plus élémentaires : rencontrer les joueurs et former une équipe. Quand la base est en place, le succès suit."