Le ménage va commencer au Club de Bruges : plusieurs joueurs sur le départ, le budget du mercato est connu

Après son 19e titre remporté au nez et à la barbe des clubs bruxellois, le Club de Bruges peut sereinement préparer la prochaine saison... et son effectif.

Il y a moins de trois mois, personne ne pensait le Club de Bruges capable de remonter un déficit de 19 points pour s'offrir son 19e titre de champion de Belgique. La division des points a bien aidé, mais les Blauw & Zwart ont réalisé une fin de saison tonitruante.

Les performances sur la scène européenne ont aussi permis aux Brugeois de reprendre confiance avant le sprint final. Le Club, qui prendra part à la nouvelle mouture de la Ligue des Champions, recevra entre 30 et 40 millions d'euros de primes.

Cela ne veut pas dire que les dirigeants brugeois vont dépenser à tout-va, d'autant qu'un grand ménage risque de voir le jour pendant l'été, en Venise du Nord.

Un titre, puis un départ pour plusieurs joueurs du Club de Bruges

Tâche numéro 1 de Bob Madou, Dévy Rigaux et Maarten Dedobbeleer : avoir une discussion avec Denis Odoi, qui pourrait prolonger son contrat pour une ultime saison. Les discussions n'ont pas encore débuté, mais il semblerait que les différentes parties auraient pour ambition de tomber d'accord.

La situation ne sera pas la même pour Eder Balanta, qui ne sera pas prolongé. Le milieu de terrain, en gros manque de temps de jeu, a déjà disputé son dernier match en Venise du Nord.

Reste à voir la décision qui sera prise quant à Philip Zinckernagel et Casper Nielsen, qui n'ont pas beaucoup joué lors de la fin de saison. Si Nicky Hayen reste sur le banc du Club, leur avenir en Bleu & Noir pourrait se compromettre.

De plus, le club souhaite se débarrasser de quelques contrats lourds, comme celui de Dedryck Boyata, et doit aussi trouver une solution pour Roman Yaremchuk, qui ne remplacera pas Igor Thiago. Romeo Vermant pourrait être rapatrié, mais il manque d'une pointure.

De l'argent, mais pas de folie en Venise du Nord

Dans les rayons des arrivées, justement, Het Laatste Nieuws précise que le Club de Bruges pourra compter sur une enveloppe de 20 millions d'euros, sans compter la moitié des bénéfices liés aux transferts sortants. La vente d'Igor Thiago, par exemple, augmente donc considérablement le budget.

Toutefois, le Club de Bruges n'a pas l'intention de faire des folies. Le but est de débourser entre cinq et dix millions d'euros (comme avec Thiago, Skoras ou Vetlesen), à la grosse louche, pour des joueurs qui renforceront considérablement l'équipe, et l'intention n'est pas de débourser davantage pour un seul et même joueur.

Pour rappel, le Club a déjà enregistré deux arrivées : le milieu de terrain Ardon Jashari et le défenseur central Zaid Romero, qui rejoignent la Venise du Nord, chacun, contre six millions d'euros.