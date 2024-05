Vincent Kompany va devenir l'entraîneur du Bayern de Munich : l'officialisation est imminente !

Personne n'y croyait il y a encore une semaine. Pourtant, cela va devenir une réalité : le Belge Vincent Kompany sera bientôt l'entraîneur du Bayern de Munich.

Vincent Kompany a vécu une fin de saison assez...spéciale. D'abord relégué en Championship avec Burnley un an seulement après la remontée, son nom a été cité du côté d'un très grand d'Europe.

Le Bayern de Munich donc, qui se cherchait un remplaçant suite au départ de son entraîneur, l'Allemand Thomas Tuchel. Une rumeur qui a vite pris de l'ampleur...

Vincent Kompany futur entraîneur du Bayern Munich

Et qui s'est révélée être bien plus qu'une rumeur. Les médias allemands ont confirmé un accord, assorti d'une indemnité comprise entre 10 et 12 millions d'euros.

Cela n'a plus fait de doute lorsque l'ancien président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé l'arrivée du Belge et renseigné la grande influence de Pep Guardiola dans cette décision.

L'annonce de Kompany à la tête du Rekordmeister n'est plus qu'une question d'heures. Selon Bild, il devrait atterrir à Munich en début d'après-midi avant de rejoindre les bureaux du club. Il signera alors un contrat portant sur les trois prochaines saisons.