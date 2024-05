Une liste de 25, mais un absent majeur : Domenico Tedesco prend des risques... inutiles ?

Troisième attaquant dans la hiérarchie de Domenico Tedesco, Michy Batshuayi ne jouera pas l'Euro 2024, alors qu'il reste encore une place dans le noyau du Germano-italien. Une prise de risque inutile ?

Domenico Tedesco a dévoilé la liste des 25 joueurs qui disputeront l'Euro 2024. Le sélectionneur des Diables a encore une place supplémentaire, mais il ne semble pas vouloir s'en servir. Lors de sa conférence de presse, le Germano-italien a d'ailleurs déclaré qu'il n'aurait repris que 23 joueurs s'il le pouvait, pour se concentrer sur l'ambiance collective du groupe.

Dans cette sélection de vingt-cinq joueurs, un grand absent : Michy Batshuayi, qui avait pratiquement connu toute la campagne de qualification, même s'il avait passé une bonne partie de son temps sur le banc.

S'il est l'un des attaquants les plus efficaces d'Europe, et celui qui dispose du meilleur ratio but/minute en équipe nationale, Michy Batshuayi ne jouera donc pas l'Euro, lui qui était le troisième choix de Tedesco en attaque.

Ne pas reprendre Michy Batshuayi, un risque inutile ?

Depuis ses débuts en équipe nationale en 2015, toujours dans la peau du suppléant de Romelu Lukaku, Batshuayi a inscrit 27 buts en 56 matchs, dont une grande majorité de montées au jeu.

Joueur précieux, l'attaquant de 30 ans évoluant à Fenerbahçe a toujours su se rendre utile, se montrant capable de débloquer une situation pourtant bien mal embarquée. Si Tedesco ne se voit pas jouer un match entier avec Batshuayi, mais qu'il lui reste une place de libre dans son noyau, pourquoi ne pas passer un appel de dernière minute à l'ancien de Chelsea, Dortmund, Marseille et du Standard, entre autres ?

Le sélectionneur a utilisé le prétexte de l'harmonie du groupe pour justifier son envie de composer un noyau réduit. Mais ce groupe, Batshuayi le connaît et y semble apprécié de tous. Alors pourquoi se passer de l'attaquant au meilleur ratio du pays, s'il reste une place dans ce noyau ?

D'autant que si Openda ou Lukaku se blesse, il n'y aura plus qu'un seul attaquant de pointe dans cet effectif (oui, De Ketelaere et Trossard peuvent dépanner à ce poste, mais ils n'ont jamais eu le même rendement.) Doté d'un profil différent, d'une efficacité redoutable et d'une mentalité exemplaire, Michy peut s'estimer déçu.