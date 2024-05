Franky Vercauteren ne fera pas pour lui ce qu'il a fait pour Tedesco : "Attendre l'Euro n'a jamais été une option"

Franky Vercauteren va voir l'Euro 2024 débuter sans savoir où se situe son avenir. Le directeur technique de l'Union Belge refuse de discuter d'une prolongation de contrat tant que le championnat d'Europe n'est pas passé.

Le contrat actuel de Franky Vercauteren va expirer à la fin de l'année. "Je ne veux pas prolonger avant l'Euro. Pour un tournoi aussi important, l'accent doit être mis sur l'équipe, pas sur le contrat d'un directeur technique" a-t-il déclaré dans une interview exclusive accordée à Het Laatste Nieuws.

Il semble donc d'autant plus étrange que la fédération n'ait pas attendu cet Euro 2024 pour prolonger Domenico Tedesco, jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Ou, finalement, était-ce la meilleure chose pour tout le monde ?

"Je voulais éviter les discussions autour du contrat de Tedesco pendant l'Euro. Nous n'avons jamais eu l'intention d'attendre cet Euro avant de prendre une décision. Juger un entraîneur uniquement sur ce type de compétitions n'est pas une bonne chose."

Franky Vercauteren pourrait prolonger après l'Euro, mais ce n'est pas sa priorité

"Bien sûr, je ne veux pas qu'un entraîneur fasse de mauvais résultats. Mais si le travail est fait correctement, les résultats suivront. Et s'il y a un problème ? Dans le football, une solution est toujours trouvable, même après le championnat d'Europe."

"C'était mon idée de commencer les discussions avec Tedesco le plus tôt possible. La fédération a immédiatement accepté, et l'affaire a rapidement été entendue avec Tedesco également. Je savais directement où il voulait aller."