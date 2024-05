L'été de Maxim De Cuyper bouleversé : "Étrange de l'appeler pour la première fois juste avant l'Euro"

Maxim De Cuyper était probablement toujours en pleine fête du titre lorsqu'il a reçu un appel de Domenico Tedesco le convoquant pour l'Euro 2024. Le joueur du Club de Bruges pensait partir en vacances, il disputera finalement le premier grand tournoi de sa jeune carrière.

Tuur Dierckx et Maxim De Cuyper sont de très bons amis depuis leur passage à Westerlo. Pour 'El Turos' il est remarquable que le joueur du Club de Bruges soit appelé juste avant le championnat d'Europe.

"Je trouve étrange qu'un sélectionneur national appelle pour la première fois un joueur aussi jeune, juste avant un grand tournoi" a déclaré l'actuel joueur de l'Atromitos Athènes dans les colonnes du Nieuwsblad.

"C'est mérité, mais je pense qu'il aurait dû être là les deux fois précédentes. Ça aurait été plus logique. Maintenant, tout sera nouveau pour Max. C'est un gros test, mais je ne pense pas que ça soit un problème pour lui."

Rien qu'en s'entraînant avec les Diables, Maxim De Cuyper progressera énormément

La saison de Maxim De Cuyper a été à l'image de celle du Club de Bruges. Une errance dans la compétition régulière, lors de laquelle il a parfois été relégué sur le banc par Ronny Deila, avant de se montrer impérial en Champions Play-Offs. "Il est aussi très fort mentalement, ce qui est essentiel quand on dispute un match de haut niveau tous les quelques jours. Je pense qu'il a beaucoup muri en un an, il a fait d'énormes progrès."

Le latéral gauche de formation est une arme offensive redoutable, mais il doit encore apprendre à surveiller son dos un petit peu plus assidument. "Il a été confronté à la défense pure cette saison, et je pense qu'il y a fait de gros progrès. À cet égard, il sera déjà intéressant pour Max de pouvoir s'entraîner avec les Diables Rouges... et pourquoi ne pas jouer ?"