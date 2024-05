Les premiers mots de Marc Brys après sa vive altercation avec Samuel Eto'o : "Il est allé beaucoup trop loin"

L'entraîneur belge a été mis à pied par la fédération camerounaise, qui a déjà trouvé un intérimaire. De son côté, Marc Brys n'en a pas encore terminé.

Ce sont des images lunaires qui ont fait le tour du monde, ce mardi. Celles d'une vive altercation entre Marc Brys et le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o.

On le sait, l'entraîneur belge a été choisi par le ministère des Sports, et non pas par la FECAFOOT et son président, ce qui ne plaît absolument pas à l'ancien joueur du Barça.

La nouvelle est logiquement tombée, peu après les faits : Marc Brys a été mis à pied par la fédération, qui a déjà nommé un nouveau sélectionneur intérimaire.

La réaction de Marc Brys après son altercation avec Samuel Eto'o

Contacté par nos confrères de la Dernière Heure les Sports, l'ancien coach de Louvain, entre autres, a brièvement réagi à cette situation. "Là, il est clairement allé trop loin. Je travaille pour le ministère des Sports, par pour la fédération."

Une histoire qui n'a pas encore fini de faire grand bruit, en Afrique, alors que le Cameroun affrontera déjà le Cap-Vert le 3 juin prochain... sans Marc Brys sur son banc, donc.