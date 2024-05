Bart Verbruggen (ex-Anderlecht) continue sa superbe ascension

Anderlecht a terminé la saison sur une note négative, manquant le titre de peu et échouant ainsi à la 3e place en championnat de Belgique.

Pourtant, le club bruxellois s'est très bien repris quand on regarde sa saison 2022-2023. Anderlecht avait en effet terminé à la 11e place et avait manqué une participation en Play-offs.

Sous Brian Riemer, arrivé suite au licenciement de Felice Mazzù, un joueur s'était particulièrement révélé : Bart Verbruggen. Le jeune gardien avait remplacé Hendrik Van Crombrugge en seconde partie de saison et avait impressionné.

Quelques mois plus tard, il signait à Brighton pour 20 millions d'euros et jouait ensuite ses premiers matchs avec l'équipe nationale des Pays-Bas.

Le conte de fées se poursuit donc pour Verbruggen, qui a été sélectionné avec les Pays-Bas par Ronald Koeman pour disputer l'Euro 2024.

