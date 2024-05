Enfin une bonne nouvelle pour Ostende !

Le KV Ostende vit des heures très sombres. Le club déposera le bilan le 3 juin prochain.

C'est une triste réalité : le KV Ostende, club iconique du paysage belge, va bientôt disparaître du paysage professionnel. Le KVO va déclarer la faillite. Le club est endetté à hauteur de 10 millions d'euros.

Cela est dû à un échec dans la procédure de reprise. L'ancien propriétaire Paul Conway n'a pas voulu transférer ses parts. L'administrateur provisoire Werner Van Oosterwyck n'a pas eu d'autre choix que la mise en faillite.

Cependant, une éclaircie dans la grisaille côtière existe. Comme l'a expliqué le club sur son site internet, il y a un plan de relance afin de maintenir l'équipe de jeunes.

Une nouvelle association sans but lucratif sera en effet créée, avec le soutien des trois principaux sponsors de l'équipe de jeunes. "Avec la création de cette ASBL, nous garantissons qu'il y aura de toute façon un plan pour avoir un club pour héberger les jeunes joueurs", a expliqué le directeur des jeunes Rick Coucke.

De plus, il est possible qu'une première équipe associée à ce projet subsiste, mais elle évoluera en quatrième provinciale. "Entre-temps, si une solution plus intéressante devait émerger pour l'équipe première, nous pourrions toujours envisager de nous associer à ce projet", a poursuivi Coucke.