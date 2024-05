"Un quart de finale ? Notre ambition doit être de devenir champions d'Europe !"

Les Diables vont entamer leur préparation de l'Euro 2024. Si différents analystes estiment qu'un quart de finale serait déjà un bon résultat, Franky Vercauteren veut placer la barre plus haut... et souhaite ambitionner la victoire !

Si l'on omet la Coupe du Monde 2022, lors de laquelle la Belgique était totalement passée à côté de son sujet, les Diables Rouges vont entamer leur premier grand tournoi dans la peau d'un outsider, plutôt que dans celle d'un favori potentiel, depuis longtemps.

En Allemagne, la nouvelle génération va tenter de montrer de quoi elle est capable, et de poser les bases pour le futur. Les analystes ne veulent pas trop se mouiller. L'ancien Diable, Marc Degryse, estime, par exemple, qu'un quart de finale serait un bon résultat pour nos couleurs.

L'ambition de la Belgique doit être de gagner l'Euro !

Un avis qui n'est pas celui de Franky Vercauteren, le directeur technique de l'Union Belge. Dans une interview exclusive accordée à Het Laatste Nieuws, il s'est livré sur les ambitions que doit avoir la Belgique à l'Euro.

"Vous ne m'entendrez jamais dire que je serai heureux si on atteint les quarts de finale. Je n'ai jamais dit que nous devions absolument gagner, mais ça doit évidemment être l'objectif. Notre ambition doit être de devenir champions d'Europe !"

"Nous devons avoir cette ambition. Dix autres pays pensent de la même manière. Il est important que nous soyons réalistes. Parlons donc d'abord des matches contre la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Après la phase de groupe, nous analyserons la situation match par match. Si on perd contre une meilleure équipe en quarts de finale, on pourra l'accepter. Si, et seulement si on a fait tout ce qui était possible pour gagner."