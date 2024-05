"Burnley, c'était comme passer son diplôme à l'université" : un ancien équipier de Kompany à Anderlecht revient sur sa nomination au Bayern Munich

Vincent Kompany au Bayern, une nouvelle qui a surpris tout le monde. Selon son ancien coéquipier, Nicolas Frutos, Vince The Prince va relever le défi, en Bavière.

C'est confirmé : Vincent Kompany est le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Le coach belge, qui a surpris tout le monde en rejoignant la Bavière après sa relégation avec Burnley, a signé un contrat jusqu'en juin 2027.

Depuis lors, les réactions fusent de toutes parts. Dès lundi, sur le plateau de La Tribune, Nicolas Frutos, qui a joué deux matchs aux côtés de Kompany à Anderlecht lors de la saison 2005-2006, s'est exprimé sur cette nomination.

"La direction du Bayern a eu l'occasion de s'entretenir avec lui, et je pense que le mariage colle au regard de divers paramètres. D'abord sa personnalité, qui est énorme. Il ne fait pas la différence entre les plus jeunes et les plus âgés."

Selon Nicolas Frutos, Vincent Kompany va réussir au Bayern Munich

"Ensuite, il a de vraies convictions quant au contenu de son football. Il a grandi énormément dans la gestion des séances d'entraînement et dans la charge de travail."

Selon l'actuel directeur technique de la RAAL, il n'y a donc pas de souci à se faire quant à la réussite de "Vince The Prince" avec le géant allemand, qui devra renouer avec le succès après une troisième place bien décevante glanée cette saison, derrière l'intouchable Bayern Leverkusen et Stuttgart.

"Il a une belle image en tant que joueur, et il a fait ses preuves, en tant qu'entraîneur, à Anderlecht et à Burnley. Cette expérience en Premier League était, selon moi, le plus bel apprentissage qu'il puisse avoir. Se casser les dents avec cette relégation, c'était comme être à l'université et avoir son diplôme. Maintenant, il est prêt."