Ça s'accélère très fort pour Will Still, qui pourrait avoir trouvé son nouveau club !

Moins d'un mois après son départ soudain du Stade de Reims, Will Still pourrait déjà se trouver un nouvel employeur, toujours dans le championnat de France. En effet, le jeune entraîneur belge serait la piste prioritaire du RC Lens, qui cherche à remplacer un Franck Haise partance vers Nice.

Tremblement de terre au stade de Reims, au début de ce mois de mai. Alors que la saison n'était pas encore arrivée à son terme, le club a annoncé, dans un communiqué, le départ immédiat de Will Still.

Bien sûr, l'entraîneur belge aux consonances plus britanniques que jamais a rapidement été cité en Premier League, notamment du côté de West-Ham. Une piste qui s'est, toutefois, rapidement refroidie.

Comme en Jupiler Pro League, le carrousel des entraîneurs risque d'être assez mouvementé, en Ligue 1. Une de ses branches concerne Franck Haise, qui va quitter le Racing Club de Lens pour rejoindre l'OGC Nice.

Will Still, successeur de Franck Haise au RC Lens ?

Les décideurs du RC Lens, envieux de trouver son remplaçant dans les plus brefs délais, ont établi une short-list de successeurs potentiels, parmi laquelle, selon les informations du journal l'Équipe, figurerait l'ancien coach de Lyon, Bruno Génésio.

Cependant, le média de référence chez nos voisins français affirme que la piste prioritaire du club nordiste n'est autre que... Will Still ! Le jeune technicien serait perçu, en l'état, "comme le profil le plus adapté pour incarner le nouveau projet lensois" sait le quotidien, qui ajoute que des discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties.