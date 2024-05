Le "faiseur de miracles" a encore frappé : et si Courtrai réalisait le premier gros coup du mercato ?

"Avec les Courtraisiens, on n'a jamais fini !" La banderole que les supporters du KV Courtrai ont déployée avant le match contre le SK Lommel s'est finalement avérée être une banderole visionnaire après 120 minutes de combat, de travail acharné et de sueur en bravant la pluie.

Freyr Alexandersson est devenu le nouvel entraîneur du KV Kortrijk en janvier. Il a pris la relève de Joseph Akpala, qui était l'entraîneur principal par intérim des Kerels pendant les semaines précédant son arrivée. Les Kerels l'ont débauché à Lyngby, au Danemark.

Il était encore sous contrat là-bas jusqu'en juin 2025, mais il a signé avec Courtrai jusqu'en 2026. Comme nous l'avons mentionné en janvier, Freyr Alexandersson peut être considéré comme un véritable entraîneur miracle, et dans son pays ainsi qu'au Danemark, ils ont donc été surpris qu'il choisisse un club "modeste" comme le KVK.

Freyr Alexandersson a été notamment l'entraîneur de l'équipe féminine d'Islande par le passé et assistant chez les hommes. Il a acquis de l'expérience en tant que directeur du département de recrutement dans son pays et a aussi été l'assistant d'Arnar Vidarsson, Erik Hamren, Kristjan Gudmundsson et Heimir Hallgrimsson.

Depuis juillet 2021, il était donc actif au Lyngby BK, au Danemark. Là-bas, il a montré de belles choses et a immédiatement assuré une promotion en Superliga. La saison suivante, l'équipe s'est retrouvée en grande difficulté pendant longtemps et la relégation semblait inévitable...

Quand le miracle se reproduit...

En doublant son nombre de points (passant de huit à seize) lors des cinq derniers matchs de la saison, et en comptant un bilan de douze points sur trente en play-downs, Alexandersson avait assuré le maintien de Lyngby. Une performance vue comme un miracle, au Danemark.

Cette saison, il a réitéré l'exploit avec Courtrai, où l'Islandais est, évidemment, très apprécié. Avant le dernier match, il a déjà motivé les supporters, et dans la salle de presse, il accueille chacun chaleureusement et parle toujours avec passion, mais avec franchise - ce que les habitants de Flandre occidentale apprécient -.

Normalement, il restera l'entraîneur des Kerels la saison prochaine, ce qui constitue, finalement, le premier gros coup des Courtraisiens. L'entraîneur lui-même a déclaré vouloir rester, et sa famille devrait déménager en Belgique pendant l'été.