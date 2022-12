🎥 Le cadeau de Mathew Ryan à l'Argentine

Le gardien australien a offert le but du break à l'Argentine en huitième de finale du Mondial.

Après le but de Lionel Messi en fin de première période, c'est grâce à une boulette de Mathew Ryan que les Argentins ont doublé la mise en début de seconde période contre l'Australien. L'ancien gardien du Club de Bruges s'est loupé suite à une passe en retrait et Julian Alvarez en a profité pour inscrire le deuxième but de la soirée.

Deuxième but dans le tournoi pour l'attaquant de Manchester City qui avait pris la place de Lautaro Martinez dans le onze de base argentin contre la Pologne et qui semble désormais bien parti pour y rester.