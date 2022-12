Arnauld Mercier : "Beaucoup de frustration pour l'ensemble de l'équipe"

Le RFC Liège a pris la mesure des Francs Borains (3-1) ce dimanche après-midi lors de la seizième journée de championnat.

Les Francs Borains voulaient obtenir un bon résultat au RFC Liège afin de ne pas voir l'écart se creuser dans le haut du classement. Mais les Hennuyers se sont inclinés à Rocourt. Mouhli avait ouvert le score pour les locaux avant que Chevalier n'égalise avant la pause. En seconde période, Reuten (70e) permettait aux Sang et Marine de reprendre les commandes de la rencontre avant que Gendebien (83e) n'enfonce le clou en fin de partie.

"On a produit du jeu et ce fut une bonne première période de notre part. Malgré tout, les détails comptent. On a eu les possibilités de jouer de meilleurs ballons durant les 45 premières minutes, mais on n'a pas su ajuster. On devait ouvrir le score en premier...", a confié Arnauld Mercier à l'issue de la rencontre. "On a réussi à mettre en difficulté le RFC Liège puis on a un peu sombré après la pause avec des pertes de balles. Le score paraît un peu sévère, mais on a des problèmes récurrents que l'on n'arrive pas à résoudre. C'est rageant de perdre autant de points. Beaucoup de frustration pour l'ensemble de l'équipe car le niveau de jeu est là", a expliqué le technicien français. "On espère que l'écart ne sera pas trop grand à l'issue de la fin de l'année et des deux rencontres qu'il reste à disputer avant la trêve hivernale. On espère réaliser quelque chose lors du mercato", a conclu Mercier.