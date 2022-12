Midou Mouhli : "Je commence à récolter les fruits de mon labeur"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a pris la mesure des Francs Borains (3-1) lors de la seizième journée de Nationale 1. Un succès qui permet au matricule 4 de reprendre la tête du championnat.

Un match plein et une victoire très précieuse pour le RFC Liège qui reprend la tête du championnat grâce à des réalisations de Mouhli (26e), Reuten (70e) et Gendebien (83e) tandis que Chevalier (42e) avait égalisé peu avant la pause du côté des visiteurs.



Après un début de saison compliqué et marqué par les pépins physiques, Midou Mouhli a marqué le premier but de sa saison ce dimanche. "Cela me fait plaisir après tant de souffrance. J'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines pour être à 100% fit et là je commence à récolter les fruits de mon labeur", a expliqué le milieu offensif. "J'ai eu beaucoup de pépins physiques qui m'ont empêché de participer aux entraînements. Tout va mieux désormais, même si cela a été dur. Tu rentres parfois dix minutes au jeu et il arrive que les supporters te sifflent, c'est compliqué... Mais c'est le football, des fois ça va et d'autres fois ça ne va pas", a relativisé l'ancien joueur de Seraing.

Les supporters du RFC Liège ont scandé le nom du joueur âgé de 24 ans à sa sortie. "Cela fait plaisir alors qu'il y a deux semaines, on me sifflait", a-t-il expliqué avant de poursuivre. "Je serai là à chaque match désormais, c'est la montée ou rien", a conclu Mouhli.