Kyle Walker prévient Kylian Mbappé : "Je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge"

L'attaquant des Bleus marche sur l'eau et s'apprête à affronter les Three Lions ce samedi en quarts de finale de la Coupe du monde.

En face de Mbappé, 5 buts et 2 assists en 4 matchs lors de cette Coupe du monde, l'arrière droit anglais, Kyle Walker. En conférence de presse, le joueur de Manchester City a vu les questions au sujet de son futur adversaire fuser de toutes parts.

"Je comprends ce que je dois faire pour l'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire mais je ne me sous-estime pas. J'ai affronté quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais je dois aborder ce quart en me disant que c'est un match comme un autre. Il faut respecter Mbappé, mais pas trop", a assuré Walker.

"Ce n'est pas Angleterre-Mbappé, c'est Angleterre-France. Nous respectons le fait qu'il soit un bon joueur, en grosse forme en ce moment, mais je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge pour qu'il aille marquer. Je représente mon pays en quarts de finale de Coupe du monde. C'est une question de vie ou de mort."

Quoi de mieux pour lancer un duel ô combien attendu et...inédit en phase à élimination directe d'une grande compétition ?